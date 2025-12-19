Реклама

Экономика
18:10, 19 декабря 2025Экономика

Набиуллина сделала заявление об иске Банка России к Euroclear

Набиуллина: Банк России не собирается отзывать свой иск к Euroclear
Дмитрий Воронин

Фото: IMAGO / Werner LEROOY / Globallookpress.com

Банк России не планирует отзывать свой иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Ее цитирует РИА Новости.

«Мы пока не собираемся отзывать свои иски», — сказала председатель Центробанка, отвечая на вопрос о возможности смягчения позиции в ситуации вокруг замороженных активов РФ.

Как уточняет ТАСС, Набиуллина также отметила, что иск к Euroclear является своевременным, а причины этого «уместно будет раскрыть позже». Говоря об отказе Евросоюза от конфискации российских активов, она предположила, что противоположное решение «подорвало бы базовую основу функционирования международной финансовой системы».

В начале недели Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск Центробанка, назначив предварительное заседание по делу на 16 января. Сумма требований Банка России составила 18 172 971 903 836 рублей.

