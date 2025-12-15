Реклама

Экономика
10:43, 15 декабря 2025

Сумма иска Банка России к Euroclear оказалась четырнадцатизначной

Исковое заявление Банка России к Euroclear поступило в Арбитражный суд Москвы
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Исковое заявление Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear, о подаче которого стало известно на прошлой неделе, поступило в Арбитраж Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Отмечается, что сумма требований Центробанка (ЦБ) РФ оказалась четырнадцатизначной, составив 18 172 971 903 836 рублей.

В заявлении российского регулятора о подаче иска, опубликованном в пятницу, 12 декабря, на его сайте, указывалось, что Euroclear причинил ЦБ вред, обусловленный невозможностью распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами. Также было заявлено, что незаконные шаги европейских властей будут оспорены «во всех доступных компетентных органах».

Таким образом в РФ отреагировали на публикацию Еврокомиссией проекта нормативного акта «Proposal establishing the Reparations Loan to Ukraine», предусматривающего использование без согласия Банка России его активов.

В ноябре Госдума приняла постановление с предложением кабмину и Центробанку подготовить план российских контрмер в связи с возможными незаконными действиями Евросоюза в отношении активов России. Глава Минфина Антон Силуанов по этому поводу указывал, что ответные шаги в правительстве уже подготовили.

