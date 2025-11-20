Госдума призвала заранее подготовить ответ на возможное изъятие российских активов

Госдума предложила заранее подготовиться к возможному изъятию активов России

Госдума приняла постановление об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором депутаты предлагают кабмину и Центробанку подготовить совместный план ответных действий России на случай принятия Евросоюзом решения о незаконном изъятии российских активов. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в рамках контрмер парламентарии призывают предъявлять иски о возмещении ущерба бельгийскому депозитарию Euroclear, отмечает агентство. В постановлении говорится, что в качестве источника компенсации ущерба в том числе могут быть использованы активы нерезидентов из недружественных государств.

Депутаты подчеркнули, что идея главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о выдаче так называемого «репарационного кредита» с использованием блокированных суверенных активов России связана с тем, что Брюссель, опасаясь проводить экспроприацию этих средств де-юре, планирует провести ее де-факто, хотя в ЕК понимают, что погашения этого кредита за счет российских платежей не произойдет, поскольку «репарации всегда платит проигравшая сторона, которой Россия не является и никогда не будет». «А значит, и условия для возврата кредита и залога заведомо не наступят», — резюмировали в Госдуме.

В октябре обсуждение проекта использования российских средств для обеспечения кредита на нужды Киева не увенчалось успехом из-за требования Бельгии о гарантиях того, что ей не придется брать на себя связанные с манипуляциями риски. После этого европейцев стали предупреждать через СМИ о том, что без использования схем с российскими средствами странам ЕС придется ежегодно платить до 5,6 миллиарда евро процентов.

Президент Украины Владимир Зеленский, добиваясь от Европы нужного ему решения, тем временем прямо заявляет об отсутствии иных способов продолжения финансирования боевых действий, кроме использования замороженных российских активов. По его словам, без этого ко второму кварталу 2026 года Украина столкнется с огромными трудностями.