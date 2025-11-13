Экономика
19:47, 13 ноября 2025Экономика

Зеленский не увидел альтернативы использованию Киевом российских активов

Зеленский заявил о справедливости использования активов РФ для нужд Киева
Дмитрий Воронин

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Владимир Зеленский заявил об отсутствии иных способов продолжения финансирования боевых действий, кроме использования замороженных российских активов, которое продолжают обсуждать в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, без нового финансирования ко второму кварталу 2026 года Украина столкнется с огромными трудностями. «У нас нет дополнительных денег, и это (изъятие активов) справедливо», — поделился Зеленский, который также понадеялся на то, что президент США Дональд Трамп «возможно решит потратить эти деньги» (замороженные российские активы). Шанс Зеленский увидел в том, что «предыдущие действия США, такие как энергетические санкции, подтолкнули "европейских партнёров к принятию важных решений"».

«Европейским лидерам, слушающим президента Украины Владимира Зеленского, будет сложно неправильно истолковать важность поиска способа монетизации замороженных российских активов на сумму 140 миллиардов евро», — предположил взявший у него интервью корреспондент Оливер Крук. «Это вопрос нашего выживания, и я рассчитываю на партнеров», — сказал ему Зеленский.

Обсуждение выделения так называемого репарационного кредита, выделение которого инициировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в октябре не увенчалось успехом из-за требования Бельгией гарантий того, что ей не придется брать на себя связанные с манипуляциями риски. После этого европейцев стали предупреждать через СМИ о том, что без использования схем с российскими средствами странам ЕС придется ежегодно платить до 5,6 миллиарда евро процентов по выделенному Киеву кредиту.

    Все новости