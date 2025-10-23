Мир
Евросоюз отложил решение об использовании замороженных российских активов

Bloomberg: ЕС отложил решение об использовании замороженных активов РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Лидеры Европейского союза отложили до декабря решение об использовании замороженных российских активов для вооружения Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, решение принято из-за позиции Бельгии, которая потребовала гарантий, что ей не придется брать на себя риски, связанные с изъятием средств.

Отмечается, что лидеры Евросоюза попросили Еврокомиссию составить список возможных вариантов дальнейших действий, которые они обсудят на следующем саммите. Ожидается, что окончательное соглашение будет достигнуто до конца года.

Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна не видит правовых оснований для изъятия замороженных российских активов и может заблокировать это решение в случае игнорирования интересов страны.

Как отмечало Politico, страны Европейского союза, не успев договориться об экспроприации замороженных российских активов, уже переругались из-за их дележа.

