08:56, 23 октября 2025Мир

Страны ЕС переругались из-за российских активов

Politico: Страны ЕС переругались из-за распределения российских активов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС), не успев договориться об экспроприации замороженных российских активов, уже переругались из-за их дележа. Об этом сообщает Politico.

«Хотя многие ключевые вопросы, связанные с операцией, еще не согласованы, уже нарастают разногласия по поводу необходимости предоставления условий по кредиту, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Средства кредита будут направлены как на нужды обороны, так и на поддержку бюджета, но точные сроки пока не обсуждались», — говорится в материале.

Как отмечает издание, европейские страны хотят, чтобы эти деньги «остались в Европе, а не ушли за Атлантический океан». Однако чтобы поддержать свою растущую оборонную промышленность и одновременно помочь Украине, Франция и, в меньшей степени, Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева. Противоборствующий лагерь, включающий Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, утверждает, что Украина должна иметь полную свободу действий в расходовании денег в соответствии со своими потребностями.

Ранее страны Европы и Украина совместно разрабатывают мирный план из 12 пунктов по урегулированию конфликта с Россией. Он включает в себя пункт о постепенном снятии санкций против России, при этом размораживание российских активов предполагается только в случае участия Москвы в восстановлении украинской экономики.

