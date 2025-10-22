Снятие санкций и возвращение активов. Европа и Украина смягчили требования к России в ожидании встречи Путина и Трампа

Bloomberg: Страны Европы и Украина разрабатывают мирный план из 12 пунктов

Страны Европы и Украина совместно разрабатывают мирный план из 12 пунктов по урегулированию конфликта с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Что входит в новое предложение?

По данным западных и украинских СМИ, мирное предложение Украины и Европейского союза (ЕС) включает в себя следующие пункты:

согласие России на безусловное прекращение огня;

обмен пленными, возвращение Россией украинских детей;

переговоры Москвы и Киева об управлении новыми регионами России;

отказ Европы и Украины от юридического признания территориальных уступок;

гарантии безопасности Украине от Запада;

вступление Киева в ЕС;

финансовая поддержка на восстановление экономики Украины;

постепенное снятие санкций против России. При этом размораживание российских активов предполагается только в случае участия Москвы в восстановлении украинской экономики;

создание совета по вопросам мира под председательством президента США Дональда Трампа для контроля за реализацией плана.

Как отмечают источники, окончательная формулировка плана в настоящий момент еще находится в разработке и может быть изменена. Также еврочиновники указали на необходимость согласования тезисов с администрацией Трампа.

21 октября европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский объявили в совместном заявлении по урегулированию украинского конфликта о выработке мер, которые позволят «использовать весь потенциал замороженных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ей ресурсы». По мнению политиков, Киев должен оказаться в выгодной для него переговорной позиции после прекращения огня.

Зеленский вечером того же дня анонсировал «совершенно новое» оборонное соглашение с Европой в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву. Он добавил, что раскроет детали договоренностей на этой неделе.

Что изменилось в сравнении с предыдущими планами?

Перед встречей Трампа и президента России Владимира Путина в Анкоридже 15 августа Европа и Киев разработали альтернативный план по урегулированию украинского конфликта. При этом и в заявлении европейских политиков от 9 августа, и в тезисах от 21 октября подчеркивается приоритет заморозки конфликта по текущей линии боевого соприкосновения и использование ее в качестве отправной точки на переговорах.

Стоит отметить появившееся в новой версии мирного плана предложение Запада и Украины по созданию совета под руководством Дональда Трампа для урегулирования конфликта с Россией. Аналогичная идея в рамках урегулирования конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС была впервые озвучена Белым домом 29 сентября.

Это попытка советников по национальной безопасности удержать Соединенные Штаты на своей стороне анонимный европейский дипломат в разговоре с Reuters

Также источники западных СМИ отдельно упомянули добавленную европейскими странами возможность возвращения замороженных активов Москве после окончания конфликта при условии ее участия в восстановлении Украины. При этом подчеркивается, что в случае возобновления противостояния Запад вновь прибегнет к заморозке активов и использованию доходов от них на военную помощь Киеву.

Новым пунктом предложений также стали переговоры Москвы и Киева об управлении новыми регионами России. При этом европейские страны вновь заявили о недопустимости признания Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в качестве российских территорий. В частности, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отверг «насильственное изменение» границ Украины.

18 августа президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили перед началом закрытой части переговоров Трампа, Зеленского и европейских политиков, что настаивают на заключении перемирия до начала трехсторонней встречи. Также лидеры Европы в тот период времени настаивали на немедленном прекращении огня, размещении вооруженных контингентов на территории Украины, а также вступлении Киева в ЕС и НАТО. Однако в нынешней версии плана отсутствуют упоминания возможности членства Киева в альянсе, а также размещения западных войск на украинской территории.

Как может отреагировать Россия?

21 октября Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило о закрытой ноте России по конфликту на Украине, направленной США в минувшие выходные. По словам одного из источников, в документе, известном как «non-paper» (неофициальный дипломатический меморандум), Москва повторила свое требование — установить контроль над всем Донбассом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на информацию о закрытой ноте США по вопросу Украины и добавил, что позиция Москвы была четко сформулирована Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль неоднократно информировал партнеров о своей позиции по урегулированию конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил призывы европейских стран к немедленному перемирию на Украине пословицей про вора и шапку. Дипломат напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который от лица Европы требовал прекращения огня «без каких-либо предварительных условий, в том числе имея в виду... [что] никто не сможет ограничивать поставки вооружений киевскому режиму».

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» назвала неплохим предложение Европы о создании Совета мира. По ее мнению, американский лидер может выступить в качестве медиатора, что обеспечит конструктивность диалога.

С Трампом во главе решения Совета мира были бы консолидированными и последовательными. Не было бы такого, как сейчас, когда Владимир Зеленский договаривается о чем-то с Трампом, а затем европейские политики подпитывают президента Украины ложными надеждами Светлана Журова депутат Государственной думы России