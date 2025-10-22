Страны Европы и Украина совместно разрабатывают мирный план из 12 пунктов по урегулированию конфликта с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
Что входит в новое предложение?
По данным западных и украинских СМИ, мирное предложение Украины и Европейского союза (ЕС) включает в себя следующие пункты:
- согласие России на безусловное прекращение огня;
- обмен пленными, возвращение Россией украинских детей;
- переговоры Москвы и Киева об управлении новыми регионами России;
- отказ Европы и Украины от юридического признания территориальных уступок;
- гарантии безопасности Украине от Запада;
- вступление Киева в ЕС;
- финансовая поддержка на восстановление экономики Украины;
- постепенное снятие санкций против России. При этом размораживание российских активов предполагается только в случае участия Москвы в восстановлении украинской экономики;
- создание совета по вопросам мира под председательством президента США Дональда Трампа для контроля за реализацией плана.
Как отмечают источники, окончательная формулировка плана в настоящий момент еще находится в разработке и может быть изменена. Также еврочиновники указали на необходимость согласования тезисов с администрацией Трампа.
21 октября европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский объявили в совместном заявлении по урегулированию украинского конфликта о выработке мер, которые позволят «использовать весь потенциал замороженных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ей ресурсы». По мнению политиков, Киев должен оказаться в выгодной для него переговорной позиции после прекращения огня.
Зеленский вечером того же дня анонсировал «совершенно новое» оборонное соглашение с Европой в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву. Он добавил, что раскроет детали договоренностей на этой неделе.
Что изменилось в сравнении с предыдущими планами?
Перед встречей Трампа и президента России Владимира Путина в Анкоридже 15 августа Европа и Киев разработали альтернативный план по урегулированию украинского конфликта. При этом и в заявлении европейских политиков от 9 августа, и в тезисах от 21 октября подчеркивается приоритет заморозки конфликта по текущей линии боевого соприкосновения и использование ее в качестве отправной точки на переговорах.
Стоит отметить появившееся в новой версии мирного плана предложение Запада и Украины по созданию совета под руководством Дональда Трампа для урегулирования конфликта с Россией. Аналогичная идея в рамках урегулирования конфликта Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС была впервые озвучена Белым домом 29 сентября.
Это попытка советников по национальной безопасности удержать Соединенные Штаты на своей стороне
Также источники западных СМИ отдельно упомянули добавленную европейскими странами возможность возвращения замороженных активов Москве после окончания конфликта при условии ее участия в восстановлении Украины. При этом подчеркивается, что в случае возобновления противостояния Запад вновь прибегнет к заморозке активов и использованию доходов от них на военную помощь Киеву.
Новым пунктом предложений также стали переговоры Москвы и Киева об управлении новыми регионами России. При этом европейские страны вновь заявили о недопустимости признания Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в качестве российских территорий. В частности, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отверг «насильственное изменение» границ Украины.
18 августа президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили перед началом закрытой части переговоров Трампа, Зеленского и европейских политиков, что настаивают на заключении перемирия до начала трехсторонней встречи. Также лидеры Европы в тот период времени настаивали на немедленном прекращении огня, размещении вооруженных контингентов на территории Украины, а также вступлении Киева в ЕС и НАТО. Однако в нынешней версии плана отсутствуют упоминания возможности членства Киева в альянсе, а также размещения западных войск на украинской территории.
Как может отреагировать Россия?
21 октября Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило о закрытой ноте России по конфликту на Украине, направленной США в минувшие выходные. По словам одного из источников, в документе, известном как «non-paper» (неофициальный дипломатический меморандум), Москва повторила свое требование — установить контроль над всем Донбассом.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на информацию о закрытой ноте США по вопросу Украины и добавил, что позиция Москвы была четко сформулирована Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль неоднократно информировал партнеров о своей позиции по урегулированию конфликта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил призывы европейских стран к немедленному перемирию на Украине пословицей про вора и шапку. Дипломат напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который от лица Европы требовал прекращения огня «без каких-либо предварительных условий, в том числе имея в виду... [что] никто не сможет ограничивать поставки вооружений киевскому режиму».
Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» назвала неплохим предложение Европы о создании Совета мира. По ее мнению, американский лидер может выступить в качестве медиатора, что обеспечит конструктивность диалога.
С Трампом во главе решения Совета мира были бы консолидированными и последовательными. Не было бы такого, как сейчас, когда Владимир Зеленский договаривается о чем-то с Трампом, а затем европейские политики подпитывают президента Украины ложными надеждами