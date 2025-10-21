ЕС представит план использования российских активов для помощи Киеву. Почему идея вызвала недовольство в Вашингтоне?

Bloomberg: США выступили против плана ЕС по использованию российских активов

США отказались поддержать план Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских активов на сумму в 140 миллиардов евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Почему США выступили против использования активов России?

Как сообщают журналисты, американские чиновники заявили в кулуарах заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне о нежелании поддержать идею Евросоюза из-за рисков для финансовых рынков. По мнению одного из собеседников Bloomberg, Белый дом на настоящий момент в принципе не хочет брать на себя подобные обязательства. Министерство финансов США не прокомментировало изданию позицию по использованию российских активов.

Отмечается, что переговоры стали частью попыток ЕС убедить страны «Большой семерки» согласиться на использование замороженных активов РФ на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом Bloomberg назвал неудачными действия Брюсселя и допустил рост скептических настроений внутри Евросоюза по данному вопросу.

27 августа министр финансов США Скотт Бессент призвал использовать замороженные активы России как элемент переговоров, а не конфисковывать их немедленно. По его словам, российские активы являются частью «большого переговорного процесса» по урегулированию конфликта на Украине.

Фото: Susana Vera / Reuters

В ЕС признали проблемы с передачей активов Украине

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский объявили в совместном заявлении по урегулированию украинского конфликта о выработке мер, которые позволят «использовать весь потенциал замороженных суверенных активов России, чтобы Украина получила необходимые ей ресурсы». По словам политиков, Киев должен оказаться в выгодной для него переговорной позиции после прекращения огня.

23 октября в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС, на котором запланировано обсуждение идеи «репарационного кредита» на военную помощь Украине.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала трудности в согласовании инициативы по замороженным активам России. По словам главы евродипломатии, руководство ЕС предложило в качестве приоритетного формата «репарационный кредит», однако страны объединения пока не смогли договориться.

Как пишет Politico, одним из главных препятствий стали опасения премьер-министра Бельгии Барта де Вевера из-за возможной выплаты компенсации России, а также репутационных рисков для депозитария Euroclear, на счетах которого находится основная часть российских активов. Издание отмечает, что Европейская комиссия попыталась убедить бельгийские власти пойти на уступки по ряду вопросов.

Бесплатных денег не бывает. Всегда есть последствия. (...) Не ставьте меня в роль злодея, я был очень конструктивен с самого начала Барт де Вевер премьер-министр Бельгии

При этом депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уже объявил о передаче доходов от российских активов на нужды ВСУ и планах властей страны по их использованию. По его словам, страны Запада направят Киеву шесть миллиардов евро раньше намеченного срока.

Идея «репарационного кредита» ЕС

10 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые предложила депутатам Европарламента идею «репарационного кредита» на военную помощь Украине. По ее оценке, Киев якобы сможет вернуть ЕС кредит в 140 миллиардов евро в случае поступления платежей от России.

Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе Урсула фон дер Ляйен президент Еврокомиссии

29 сентября официальный представитель ЕК Балаш Уйвари рассказал о подготовке механизма «репарационного кредита». По его словам, Брюссель разрабатывает решение, позволяющее выдать Украине кредит за счет замороженных российских активов, не затрагивая при этом сами активы.

Одним из главных сторонников идеи среди государств ЕС является Германия: с поддержкой инициативы выступил министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, а также канцлер Фридрих Мерц. По мнению главы немецкого правительства, инициатива позволит поддерживать военный потенциал Украины в течение нескольких лет.

Мы будем поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется. Таково решение, принятое европейцами Фридрих Мерц канцлер ФРГ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Позиция России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила ЕС жестким ответом со стороны Москвы на хищение российских активов. Она указала на то, что в дипведомстве осведомлены о попытках Запада «всеми правдами и неправдами подогнать некую юридическую базу под воровство» российских активов.

Дипломат также напомнила фон дер Ляйен о правилах выплат репараций и подчеркнула, что реализация идеи станет «чугунным люком» для инвестиционного климата ЕС. Пресс-секретарь МИД отметила, что Брюссель в рамках своей инициативы предлагает России со временем выкупить собственные активы.