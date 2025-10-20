Мир
11:17, 20 октября 2025Мир

Каллас признала трудности с согласованием одной меры против России

Каллас: В ЕС еще не достигли компромисса в вопросе экспроприации активов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) еще не достигли компромисса в вопросе экспроприации замороженных активов России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии на встречу глав дипломатических ведомств стран Евросоюза в Люксембурге.

«Мы предложили "репарационный кредит". Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились. (...) Это серьезный процесс, мы должны прийти к общему решению», — отметила дипломат.

По ее словам, внутри ЕС существуют серьезные разногласия по вопросу изъятия российских активов, однако Еврокомиссия (ЕК) продолжает работать над решением, которое позволит распределить финансовые риски между странами объединения.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен поддержала выделение Украине так называемого «репарационного кредита» с использованием замороженных активов России. Согласно предложенной ею схеме, сами российские активы изыматься не будут, а возвращать средства Киев должен будет лишь после получения «компенсаций от России».

