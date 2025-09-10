Экономика
11:45, 10 сентября 2025Экономика

Еврокомиссия заявила об отсутствии намерений конфисковывать российские активы

Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) не намерена конфисковывать российские активы. Об отсутствии таких планов заявила глава организации Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует РИА Новости.

Вместо конфискации российские средства будут использоваться для выдачи кредитов в виде «репараций» на восстановление Украины. «Украина будет расплачиваться по кредиту только тогда, когда Россия выплатит репарации. Эти средства помогут Украине уже сейчас, но они также критически важны в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметила фон де Ляйен.

Сейчас ЕС необходимо придумать новое решение, которое позволит обеспечить деньгами Украину, добавила она.

Ранее о возможной конфискации активов высказывался глава итальянской дипломатии Антонио Таяни. По его словам, в объединении выступают за санкции финансового характера, которые лишат Россию возможности выплачивать высокие зарплаты своим военным. Для изъятия замороженных активов юридической базы нет, и их будет «крайне сложно» направить даже на восстановление Украины.

Также позицию по вопросу высказала Бельгия. По словам министра иностранных дел этой страны Максима Прево, королевство выступает против такого шага.

