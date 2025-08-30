Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:53, 30 августа 2025Экономика

В Европе усомнились в конфискации замороженных российских активов

Глава МИД Италии Таяни усомнился в возможности конфискации активов России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Конфисковать замороженные Европой активы России и ее граждан будет непросто. С таким заявлением, как передает ТАСС, выступил после неформальной встречи глав МИД и министров обороны Евросоюза глава итальянской дипломатии Антонио Таяни, усомнившийся в возможности такого шага.

«Мы выступаем за санкции финансового характера для лишения России возможности оплачивать высокие зарплаты своим военным. Но нет юридический базы для конфискации частных активов россиян», — сказал глава МИД Италии.

Говоря о государственных активах России, Таяни констатировал, что их будет «крайне сложно» направить даже на восстановление Украины. Такой шаг, по его словам, потребует внимательного изучения юридических основ, что не обязательно приведет к положительному для Киева результату.

Ранее свою позицию по вопросу конфискации замороженных российских активов высказала Бельгия. По словам министра иностранных дел этой страны Максима Прево, королевство выступает против такого шага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Львове застрелили одного из лидеров Евромайдана Андрея Парубия. Россия обвиняет его в гибели сотен людей в Донбассе

    Трамп придумал новый способ отправить войска на Украину

    В Европе усомнились в конфискации замороженных российских активов

    Бывший тренер грозненского «Ахмата» рассказал о работе под давлением

    Стала известна роль Парубия во время стрельбы на Майдане в 2014 году

    В российском городе нашли ногу Сталина

    Внешний вид 48-летнего Орландо Блума на прогулке раскритиковали в сети

    Опубликовано первое фото предполагаемого убийцы Парубия

    Обломки БПЛА повредили окна жилых домов в российском регионе

    Раскрыта неожиданная информация о напавшем на бывшего спикера Верховной Рады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости