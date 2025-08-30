В Европе усомнились в конфискации замороженных российских активов

Глава МИД Италии Таяни усомнился в возможности конфискации активов России

Конфисковать замороженные Европой активы России и ее граждан будет непросто. С таким заявлением, как передает ТАСС, выступил после неформальной встречи глав МИД и министров обороны Евросоюза глава итальянской дипломатии Антонио Таяни, усомнившийся в возможности такого шага.

«Мы выступаем за санкции финансового характера для лишения России возможности оплачивать высокие зарплаты своим военным. Но нет юридический базы для конфискации частных активов россиян», — сказал глава МИД Италии.

Говоря о государственных активах России, Таяни констатировал, что их будет «крайне сложно» направить даже на восстановление Украины. Такой шаг, по его словам, потребует внимательного изучения юридических основ, что не обязательно приведет к положительному для Киева результату.

Ранее свою позицию по вопросу конфискации замороженных российских активов высказала Бельгия. По словам министра иностранных дел этой страны Максима Прево, королевство выступает против такого шага.