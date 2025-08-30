Бельгия раскрыла свою позицию в вопросе конфискации замороженных российских активов

Бельгия выступает против конфискации активов РФ, это подорвет доверие к евро

Бельгия выступает против конфискации замороженных активов России. Об этом перед неформальным заседанием европейских министров иностранных дел в Дании заявил глава МИД Бельгии Максим Прево, передает РИА Новости.

По данным агентства, он сказал, что королевство выступает против любой конфискации этих активов, потому что они надежно защищены международным правом. Прево пояснил, что их конфискация приведет к системной финансовой нестабильности и подорвет доверие к евро. Он заявил, что это фундаментальные риски для всех государств — членов ЕС.

Кроме того, комментируя вопрос о российских активах, он заявил, что они должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит компенсацию Украине.

Ранее глава европейской дипмиссии Кая Каллас заявляла, что Евросоюз не может представить себе возвращение российских активов, заморозку которых Россия не раз называла воровством, без выплаты Москвой компенсации Украине.