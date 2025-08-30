В ЕС раскрыли нюансы по возвращению замороженных российских активов

Глава дипмиссии ЕС Каллас: ЕС не может вернуть активы РФ без компенсации Украине

Евросоюзе (ЕС) не может представить себе возвращение замороженных российских активов, заморозку которые Россия не раз называла воровством, без выплаты Москвой компенсации Украине. Об этом заявила глава дипломатической миссии ЕС Кая Каллас на пресс-подходе перед неформальной встречей глав МО стран ЕС в Копенгагене, передает РИА Новости.

По ее словам, ЕС собирается углубиться в вопросы, связанные с замороженными активами России. Каллас отметила, что по этому поводу, есть некоторые нюансы. «Нам действительно нужны аргументированные дебаты, потому что мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатили компенсации Украине», — заявила она.

Ранее сообщалось, что страны ЕС обсуждают ужесточение мер в готовящемся 19-м пакете санкций против РФ после нанесенного российскими военными удара по Киеву в ночь на 28 августа.