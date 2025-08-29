Euractiv: В ЕС обсуждают более жесткие антироссийские санкции

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают ужесточение мер в готовящемся 19-м пакете санкций против РФ после нанесенного российскими военными удара по Киеву в ночь на 28 августа, пишет Euractiv со ссылкой на документы, в которых, по данным ознакомившихся с ними журналистов, «излагаются варианты более жесткого пакета санкций».

«Эта атака подготавливает почву для встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится на этой неделе в датской столице, где, как ожидается, будут рассмотрены новые меры против Москвы», — говорится в публикации. В ней также упоминаются повреждения, полученные зданием представительства ЕС, данные о которых озвучила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с этим, что «российскими вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру")».

Ключевыми элементами предстоящего 19-го пакета санкций, принятие которого запланировано на середину сентября, являются дальнейшие меры против так называемого российского «теневого флота». По данным Euractiv, под ограничения ЕС в том числе могут попасть компании, базирующиеся в Китае и Индии. Издание напоминает, что в черном списке уже находятся индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка, но теперь его могут значительно расширить, что станет «резким поворотом» в политике Брюсселя.

Как следует из полученной изданием информации, отдельно ЕК готовит возможные варианты использования замороженных российских активов, что в публикации назвали «сложным вопросом». «В то время как ЕС продвигается к использованию прибыли от замороженных активов российского центрального банка для финансирования восстановления Украины, прямой арест активов остается предметом разногласий», — пишут ее авторы.

Хотя сумма доходов от российских активов, переданных Брюсселем Киеву, уже перевалила за 10 миллиардов евро, прямая их конфискация не раз отрицалась представителями европейского истеблишмента из-за опасений системных последствий для финансов самого ЕС.

В Москве называют осуществляемые европейцами манипуляции воровством. Президент РФ Владимир Путин на этом фоне подчеркивал, что Россия стремится минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов, снижая зависимость от западных финансовых институтов из-за их политической ангажированности.