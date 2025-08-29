Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:12, 29 августа 2025Экономика

Обсуждение усиления антироссийских санкций ЕС связали с недавним ударом по Киеву

Euractiv: В ЕС обсуждают более жесткие антироссийские санкции
Дмитрий Воронин

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают ужесточение мер в готовящемся 19-м пакете санкций против РФ после нанесенного российскими военными удара по Киеву в ночь на 28 августа, пишет Euractiv со ссылкой на документы, в которых, по данным ознакомившихся с ними журналистов, «излагаются варианты более жесткого пакета санкций».

«Эта атака подготавливает почву для встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится на этой неделе в датской столице, где, как ожидается, будут рассмотрены новые меры против Москвы», — говорится в публикации. В ней также упоминаются повреждения, полученные зданием представительства ЕС, данные о которых озвучила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с этим, что «российскими вооруженными силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. "Ленты.ру")».

Ключевыми элементами предстоящего 19-го пакета санкций, принятие которого запланировано на середину сентября, являются дальнейшие меры против так называемого российского «теневого флота». По данным Euractiv, под ограничения ЕС в том числе могут попасть компании, базирующиеся в Китае и Индии. Издание напоминает, что в черном списке уже находятся индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка, но теперь его могут значительно расширить, что станет «резким поворотом» в политике Брюсселя.

Материалы по теме:
«Им нет места среди цивилизованных стран» Чем Зеленский разозлил Венгрию и Словакию и каких последствий стоит ждать Украине?
«Им нет места среди цивилизованных стран»Чем Зеленский разозлил Венгрию и Словакию и каких последствий стоит ждать Украине?
26 августа 2025
«Положение Украины ухудшается» Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и как на переговоры влияет ситуация на фронте?
«Положение Украины ухудшается»Чем закончилась встреча Трампа и Зеленского и как на переговоры влияет ситуация на фронте?
20 августа 2025

Как следует из полученной изданием информации, отдельно ЕК готовит возможные варианты использования замороженных российских активов, что в публикации назвали «сложным вопросом». «В то время как ЕС продвигается к использованию прибыли от замороженных активов российского центрального банка для финансирования восстановления Украины, прямой арест активов остается предметом разногласий», — пишут ее авторы.

Хотя сумма доходов от российских активов, переданных Брюсселем Киеву, уже перевалила за 10 миллиардов евро, прямая их конфискация не раз отрицалась представителями европейского истеблишмента из-за опасений системных последствий для финансов самого ЕС.

В Москве называют осуществляемые европейцами манипуляции воровством. Президент РФ Владимир Путин на этом фоне подчеркивал, что Россия стремится минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов, снижая зависимость от западных финансовых институтов из-за их политической ангажированности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Российская сторона решила изменить требования». Глава МИД Турции изложил еще одну версию компромисса по Украине

    В Кремле анонсировали новое интервью Путина

    В Москве подростки прокатились впятером на одном электросамокате и поплатились

    В Кремле дали оценку отношениям России и Китая

    В Кремле ответили на вопрос о турецкой версии по компромиссам на Украине

    Крупнейшее музыкальное издательство России вернут государству из-под владения американца

    В Кремле рассказали о мнении Путина о возможной встрече с Зеленским

    В Подмосковье первоклассникам предложили прочитать стихи об СВО в День знаний

    В Москве предложили сделать все дороги платными

    Уничтожение «Искандером» ракетного комплекса ВСУ «Нептун» попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости