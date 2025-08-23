Экономика
17:27, 23 августа 2025Экономика

В ЕС подсчитали переданные Украине доходы от замороженных активов России

Welt: Украина получила от ЕС 10 млрд евро прибыли от замороженных активов РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В первой половине 2025 года Евросоюз направил Украине 10,1 миллиарда евро из замороженных активов России. Об этом со ссылкой на данные Брюсселя пишет Welt.

Как следует из приведенных подсчетов, в марте, мае, июне и июле Киев получил по 1 миллиарду евро, в январе — 3 миллиарда, а в апреле — 3,1 миллиарда евро. Также в публикации говорится, что указанные средства предназначались для поддержки не только военных, но и гражданских проектов украинских властей.

О последнем на данный момент транше, не учтенном в статье, было объявлено 22 августа. В Еврокомиссии (ЕК) уточнили, что из переведенных 4,05 миллиарда евро 3,05 миллиарда выделено из того же источника, а еще 1 миллиард предоставили через программу ЕК об оказании исключительной макрофинансовой помощи.

В Москве называют осуществляемые европейцами манипуляции воровством. Президент РФ Владимир Путин на этом фоне подчеркивал, что Россия стремится минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов, снижая зависимость от западных финансовых институтов из-за их политической ангажированности. В связи с обсуждаемым намерением конфисковать российские активы (а не только использовать прибыль от них, как это делается сейчас — прим. «Ленты.ру») глава государства отмечал, что речь при реализации такого сценария пойдет об открытом хищении, то есть грабеже.

