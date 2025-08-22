Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:31, 22 августа 2025Экономика

Евросоюз перевел Украине очередные транши финансовой помощи

ЕК: Власти Евросоюза перевели Украине транши на общую сумму в 4,05 млрд евро
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) перевели очередные транши финансовой помощи Украине в рамках долгосрочной программы поддержки, рассчитанной до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК).

Предоставление траншей было приурочено к украинскому Дню независимости, который отмечается в стране 24 августа, пояснили в ЕК. Подавляющую часть вышеуказанной суммы выделили из европейского Фонда поддержки Украины. Речь идет о 3,05 миллиарда евро. Оставшийся миллиард предоставили через программу ЕК об оказании исключительной макрофинансовой помощи, резюмируется в заявлении.

Материалы по теме:
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?
28 апреля 2025
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024

Долгосрочная программа поддержки, утвержденная странами «Большой семерки» (G7), предусматривает выделение Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Обеспечивать выплаты планируется за счет доходов от замороженных в западных странах российских активов. Программу разбили на несколько траншей. Каждый из них будет выделяться при выполнении Киевом условий по интеграции с европейским блоком. Ранее сообщалось о снижении финансирования от ЕС из-за недостаточных усилий властей Украины в проведении реформ.

К середине августа 2025 года совокупные потребности Украины во внешней помощи глава местного Министерства финансов Сергей Марченко оценивал в 45 миллиардов долларов. Эти средства, отмечал он, необходимы для покрытия растущего дефицита бюджета республики на фоне увеличения военных расходов. До конца года, пояснял руководитель Нацбанка республики Андрей Пышный, власти страны рассчитывают получить от западных партнеров еще 54 миллиарда долларов. В следующем году он оценил финансовые потребности государства в 35 миллиардов, 13 из которых пока не имеют подтвержденных источников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я крайне зол». Трамп отреагировал на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

    Российский каноист выиграл золото чемпионата мира

    Арестованный по делу о «Северных потоках» украинец озвучил свое алиби

    В Европе аномальная жара лишила жизни гида прямо во время экскурсии

    Политолог Марков словом «обалдеть» отреагировал на признание иноагентом

    В лесу обнаружили клад с 600 золотыми и серебряными монетами

    Минюст пополнил реестр иноагентов

    Одна страна отказалась отправлять войска на Украину

    Политолога Маркова признали иноагентом

    Место сборки ракет «Фламинго» нашли по фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости