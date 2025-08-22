Евросоюз перевел Украине очередные транши финансовой помощи

ЕК: Власти Евросоюза перевели Украине транши на общую сумму в 4,05 млрд евро

Власти Евросоюза (ЕС) перевели очередные транши финансовой помощи Украине в рамках долгосрочной программы поддержки, рассчитанной до 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК).

Предоставление траншей было приурочено к украинскому Дню независимости, который отмечается в стране 24 августа, пояснили в ЕК. Подавляющую часть вышеуказанной суммы выделили из европейского Фонда поддержки Украины. Речь идет о 3,05 миллиарда евро. Оставшийся миллиард предоставили через программу ЕК об оказании исключительной макрофинансовой помощи, резюмируется в заявлении.

Долгосрочная программа поддержки, утвержденная странами «Большой семерки» (G7), предусматривает выделение Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов. Обеспечивать выплаты планируется за счет доходов от замороженных в западных странах российских активов. Программу разбили на несколько траншей. Каждый из них будет выделяться при выполнении Киевом условий по интеграции с европейским блоком. Ранее сообщалось о снижении финансирования от ЕС из-за недостаточных усилий властей Украины в проведении реформ.

К середине августа 2025 года совокупные потребности Украины во внешней помощи глава местного Министерства финансов Сергей Марченко оценивал в 45 миллиардов долларов. Эти средства, отмечал он, необходимы для покрытия растущего дефицита бюджета республики на фоне увеличения военных расходов. До конца года, пояснял руководитель Нацбанка республики Андрей Пышный, власти страны рассчитывают получить от западных партнеров еще 54 миллиарда долларов. В следующем году он оценил финансовые потребности государства в 35 миллиардов, 13 из которых пока не имеют подтвержденных источников.