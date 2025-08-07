Потребности Украины во внешнем финансировании оценили

Глава Нацбанка Пышный: Украине потребуется $35 млрд внешней помощи в 2026 году

Потребности Украины во внешнем финансировании в следующем году окажутся значительными. Об этом заявил глава Национального банка (Нацбанка) республики Андрей Пышный, его слова приводит ТАСС.

В 2026 году стране потребуется порядка 35 миллиардов долларов финансовой помощи от западных партнеров, отметил руководитель украинского регулятора. При этом источников предоставления весомой части этой суммы пока не удалось найти. К настоящему времени только 22 миллиарда долларов внешней поддержки «имеют подтвержденные источники», резюмировал Пышный.

Переговоры по оставшейся сумме сейчас продолжаются, добавил глава Нацбанка. Представителям Украины вместе с западными партнерами еще предстоит закрепить их как на политическом, так и на операционном уровне, подчеркнул он. До конца этого года власти республики рассчитывают получить от союзников 54 миллиарда долларов, несмотря на снижение финансирования от Евросоюза в связи с невыполнением Киевом ряда критериев по интеграции с европейским блоком.

Вышеуказанные денежные средства понадобятся Украине в том числе для покрытия растущего дефицита государственного бюджета на фоне увеличившихся военных расходов. Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук оценил долю международной финансовой помощи в структуре госказны в 70 процентов. В следующем году, допускал Пышный, размер внешней поддержки страны может сократиться. На этот случай власти республики хотят использовать часть средств для создания резерва государственных финансов на ближайшие годы.