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02:46, 8 мая 2025Бывший СССР

На Украине допустили сокращение внешнего финансирования в 2026 году

Пышный: Украина ожидает сокращения внешнего финансирования в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Киев ожидает резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, пишет Reuters.

По его словам, для поддержки боевых действий Украине необходимо внешнее финансирование.

«Пышный заявил, что ожидает 55 миллиардов долларов в этом году», — пишет агентство со ссылкой на переписку с главой Нацбанка.

Ожидается, что эти средства будут использованы не только для покрытия дефицита бюджета, но и для создания резерва государственных финансов на ближайшие годы, когда объемы помощи, вероятно, начнут сокращаться.

Ранее на Украине допустили переход к евро в качестве базовой валюты для гривны.

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