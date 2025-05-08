На Украине допустили переход к евро в качестве базовой валюты для гривны

Пышный: Украина может перейти к евро в качестве базовой валюты для гривны

Киев начинает рассматривать возможность перехода от доллара США к евро в качестве базовой валюты для гривны, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, об этом пишет агентство Reuters.

По словам политика, на это есть несколько причин — потенциальное вступление Украины в Евросоюз, усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности, а также «более высокая волатильность на глобальных рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли».

«Они вынуждают Нацбанк рассмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара», — указал Пышный.

Ранее стало известно, что с 2022 года ЕС направил Украине 147 миллиардов евро.