Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:52, 8 мая 2025Бывший СССР

На Украине допустили переход к евро в качестве базовой валюты для гривны

Пышный: Украина может перейти к евро в качестве базовой валюты для гривны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Киев начинает рассматривать возможность перехода от доллара США к евро в качестве базовой валюты для гривны, заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, об этом пишет агентство Reuters.

По словам политика, на это есть несколько причин — потенциальное вступление Украины в Евросоюз, усиление роли ЕС в обеспечении обороноспособности, а также «более высокая волатильность на глобальных рынках и вероятность фрагментации глобальной торговли».

«Они вынуждают Нацбанк рассмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара», — указал Пышный.

Ранее стало известно, что с 2022 года ЕС направил Украине 147 миллиардов евро.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это меня не радует». Трамп заявил, что конфликт на Украине дошел до точки принятия решений

    Amazon изобрела робота-грузчика с чувствами

    Рейс из Стамбула в Санкт-Петербург развернулся в Турцию на полпути

    На Украине допустили переход к евро в качестве базовой валюты для гривны

    Экс-соратник Ройзмана вернулся с СВО

    Белоусов сравнил борьбу с неонацизмом с подвигом Красной армии

    В США рассказали о попытке Вашингтона подтолкнуть страны к использованию Starlink

    На Украине раскрыли сроки возврата долга западным партнерам

    В России заявили об обретении беспрецедентной степени суверенитета и свободы

    В России обвинили Украину в желании сорвать парад Победы с одной целью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости