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09:25, 28 апреля 2025Экономика

Киев предложил Западу «экономический механизм репараций» со стороны Москвы. Как он будет работать?

Киев призвал Запад ввести экономический механизм репараций со стороны Москвы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с предложением ввода экономических репараций со стороны Москвы. Он считает, что для этого следует обложить специальной пошлиной российский импорт, поступающий с Запада.

Поступления от данной пошлины, по его задумке, должны будут направляться в фонд восстановления Украины.

Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России

Денис Шмыгальпремьер-министр Украины

Киев настаивает на полной конфискации замороженных активов России

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина будет выступать за полную конфискацию замороженных российских активов. Глава украинского правительства сообщил, что стране уже удалось добиться направления ей 50 миллиардов долларов из прибыли от заблокированных активов РФ.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

При этом известно, что Киев получает доходы от российских активов не напрямую — Евросоюз выделил стране кредит, который будет погашаться за счет прибыли от российских средств, находящихся в западных депозитариях.

В Евросоюзе заморожена основная часть активов Центробанка РФ. Их общая сумма оценивается в 300 миллиардов долларов

Стоимость восстановления Украины оценили в сотни миллиардов евро

В начале апреля Украина получила третий транш Евросоюза в рамках инициативы G7, которая обеспечена будущими доходами от замороженных активов РФ. Как сообщил Шмыгаль, средства направили на приоритетные расходы государственного бюджета, в частности, на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Всемирный банк оценил стоимость восстановления Украины в 500 миллиардов евро. Как сообщали в организации, около трети этих расходов смогут покрыть частные инвесторы при условии, что Киев продолжит реформы.

Фото: Johanna Geron / Reuters

При этом реальный объем средств, требуемых на восстановления страны, будет расти и сможет быть назван только по окончании боевых действий.

Получение денег Украиной в России считают воровством

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что попытки западных стран узаконить конфискацию активов РФ «обречены на провал».

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«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается, и никак не получается с легитимизацией этих шагов», — оценил он ситуацию, добавив, что подобные действия выглядят незаконными.

Представитель Кремля также называл полученные Украиной деньги украденными.

В Госдуме же указали, что в случае, если Евросоюз откажется от возврата российских активов, Москва ответит зеркально, забрав средства иностранных инвесторов, замороженные внутри страны. При этом, по мнению главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, от замороженных в Европе активов России вряд ли что-то останется.

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