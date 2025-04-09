Украина получила миллиард евро за счет российских активов

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о переводе €1 млрд за счет доходов от активов РФ

Киев получил третий по счету транш Евросоюза в рамках инициативы G7, которая обеспечена будущими доходами от замороженных российских активов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, средства будут направлены на приоритетные расходы государственного бюджета. Глава правительства напомнил, что в общей сложности Киев получил по этой линии от ЕС уже пять миллиардов евро.

Шмыгаль напомнил, что приоритетом для Киева остается полная конфискация замороженных российских активов, что необходимо для восстановления разрушенной гражданской инфраструктуры. Он отметил, что этому вопросу в его разговоре с еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом было уделено особое внимание.

Премьер поблагодарил европейских партнеров за поддержку экономики и помощь в восстановлении Украины.

Около месяца назад Шмыгаль сообщил о первом транше в рамках той же программы «Большой семерки», полученном Украиной от Канады. Его размер составил около 1,7 миллиарда долларов.

В декабре прошлого года глава европейской дипломатии Кая Каллас заметила, что возвращение России замороженных активов напрямую связано с компенсацией от причиненного Украине ущерба. Вместе с тем она усомнилась, что после таких действий от удерживаемых средств что-то останется из-за масштабов разрушений и стоимости восстановления.