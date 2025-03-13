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16:40, 13 марта 2025Экономика

На Украине назвали сумму полученного от Канады первого транша

Шмыгаль: Канада перевела 1,7 миллиарда долларов, обеспеченных активами России
Кирилл Луцюк

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Первый транш, полученный Украиной от Канады за счет доходов от замороженных активов России, составил около 1,7 миллиарда долларов. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, указанные средства были переведены в рамках инициативы G7 ERA. Они обеспечены доходами от замороженных российских активов и будут направлены на приоритетные потребности государственного бюджета. Шмыгаль подчеркнул, что это первый транш от Канады, которая в общей сложности согласилась выделить пять миллиардов канадских долларов. Всего же в рамках инициативы G7 ERA Украине могут перевести 50 миллиардов долларов.

Ранее Шмыгаль сообщал, что Украина уже получила от Великобритании часть доходов от замороженных российских активов. На тот момент речь шла о 752 миллионах фунтов стерлингов.

В свою очередь, Франция, Германия и Италия выступили против конфискации замороженных активов России. С ними не согласны в Польше и Прибалтике. Там настаивают на изъятии этих денег.

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