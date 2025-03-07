Украина получила часть доходов от российских активов

Шмыгаль: Украина получила 752 миллиона фунтов доходов от российских активов

Украина получила от Великобритании часть доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня Киев получил 752 миллиона фунтов в рамках инициативы от G7 («Большой семерки»). Он добавил, что средства будут направлены на укрепление украинской обороноспособности.

«Спасибо правительству Великобритании и нашим партнерам по G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину. Рассчитываем, что все суверенные активы РФ в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства», — заключил Шмыгаль.

Ранее Франция, Германия и Италия выступили против конфискации замороженных активов России. Некоторые другие члены Евросоюза, включая Польшу и страны Балтии, напротив, настаивали на необходимости конфисковать средства.