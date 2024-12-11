В Европе усомнились в сохранении замороженных активов России

Каллас: сомневаюсь, что от замороженных в Европе активов России что-то останется

От замороженных в Европе активов России вряд ли что-то останется. В сохранении средств усомнилась новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, ее цитирует Politico.

По словам бывшего премьер-министра Эстонии, Россия имеет «законное право» на активы, захваченные Западом после начала боевых действий на Украине в начале 2022 год. Однако, подчеркнула она, блок должен использовать замороженные деньги для восстановления Украины, прежде чем передавать все, что осталось.

«Но я сомневаюсь, что там что-то останется», — отметила Каллас.

В ноябре Каллас призвала власти ЕС передать Украине все российские средства, заблокированные в европейских финансовых организациях. По мнению Каллас, для передачи замороженных активов РФ не нужны никакие юридические обоснования, так как Украина имеет «законное право» получить их для восстановления собственной экономики, серьезно пострадавшей в результате боевых действий на востоке страны.

Глава европейского депозитария Euroclear, в котором хранится подавляющая часть заблокированных в Евросоюзе (ЕС) российских активов, Валери Урбен предупредила власти стран еврозоны о рисках конфискации ценных бумаг РФ. Подобные шаги, по мнению руководителя организации, в конечном счете могут привести к дестабилизации роли евро как резервной валюты или привести к созданию альтернативных финансовых платформ и нанести финсистеме ЕС репутационные риски.