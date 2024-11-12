В Европе призвали передать все замороженные российские активы Украине

Экс-премьер Эстонии Каллас: Украине нужно передать около $300 млрд активов РФ

Властям Евросоюза (ЕС) необходимо напрямую направить Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для восстановления экономики и инфраструктуры республики, сильно пострадавшей от боевых действий со стороны РФ. Об этом заявила кандидат на пост главы дипломатии ЕС, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, ее слова приводит Bloomberg.

Она призвала европейские власти не искать юридического обоснования для передачи вышеуказанной суммы Украине. Экс-премьер Эстонии отказалась считать подобный шаг конфискацией заблокированных в западных странах российских активов и назвала его «действительно законным».

Каллас подчеркнула, что Украина имеет «законное право» получить все заблокированные в Европе российские активы. По этой причине государствам — членам ЕС нужно оставить в стороне все сомнения и задуматься о скорой передаче Киеву замороженных средств РФ.

По итогам октябрьского саммита ЕС его участники представили совместное заявление, в котором обозначили два ключевых условия для разморозки заблокированных в Европе российских активов. Первым стало прекращение боевых действий, а вторым — компенсация понесенных Украиной убытков. Пока не будут выполнены эти условия, российские активы в ЕС продолжат оставаться замороженными, подчеркнули лидеры ЕС.

Кроме того, в Европе планируют использовать доходы от заблокированных активов РФ для обеспечения кредита Украине на общую сумму 50 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что по итогам января-сентября 2024 года суммарные доходы от замороженных активов РФ в европейском депозитарии Euroclear составили порядка 5,15 миллиарда евро, из которых 1,27 миллиарда евро были уплачены в качестве налоговых отчислений властям Бельгии, на территории которой расположена площадка.