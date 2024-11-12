Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:13, 12 ноября 2024Экономика

В Европе призвали передать все замороженные российские активы Украине

Экс-премьер Эстонии Каллас: Украине нужно передать около $300 млрд активов РФ
Анатолий Акулов (редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Janis Laizans / Reuters

Властям Евросоюза (ЕС) необходимо напрямую направить Украине около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для восстановления экономики и инфраструктуры республики, сильно пострадавшей от боевых действий со стороны РФ. Об этом заявила кандидат на пост главы дипломатии ЕС, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас, ее слова приводит Bloomberg.

Она призвала европейские власти не искать юридического обоснования для передачи вышеуказанной суммы Украине. Экс-премьер Эстонии отказалась считать подобный шаг конфискацией заблокированных в западных странах российских активов и назвала его «действительно законным».

Каллас подчеркнула, что Украина имеет «законное право» получить все заблокированные в Европе российские активы. По этой причине государствам — членам ЕС нужно оставить в стороне все сомнения и задуматься о скорой передаче Киеву замороженных средств РФ.

Материалы по теме:
Саудовская Аравия пригрозила G7 из-за конфискации российских активов. На кону миллиарды евро
Саудовская Аравия пригрозила G7 из-за конфискации российских активов. На кону миллиарды евро
15 июля 2024
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
«Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России
12 июня 2024

По итогам октябрьского саммита ЕС его участники представили совместное заявление, в котором обозначили два ключевых условия для разморозки заблокированных в Европе российских активов. Первым стало прекращение боевых действий, а вторым — компенсация понесенных Украиной убытков. Пока не будут выполнены эти условия, российские активы в ЕС продолжат оставаться замороженными, подчеркнули лидеры ЕС.

Кроме того, в Европе планируют использовать доходы от заблокированных активов РФ для обеспечения кредита Украине на общую сумму 50 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что по итогам января-сентября 2024 года суммарные доходы от замороженных активов РФ в европейском депозитарии Euroclear составили порядка 5,15 миллиарда евро, из которых 1,27 миллиарда евро были уплачены в качестве налоговых отчислений властям Бельгии, на территории которой расположена площадка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

      Агрессивность осудившей полных людей певицы Бьянки объяснили

      Россиянкам объяснили ценность запрета пропаганды чайлдфри для них

      На Украине заподозрили бывшего руководителя киевского метро в халатности

      Свитер от Jean Paul Gaultier с вязаной грудью стал предметом насмешек в сети

      Пассажир описал кончину попутчика во время полета фразой «все превратилось в хаос»

      Названа причина включения бывшей ведущей Первого канала в реестр иноагентов

      Генсек НАТО призвал ЕС и США «изменить траекторию конфликта» на Украине

      Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии его бывшей жены

      Московского педиатра приговорили к 5,5 года по делу о фейках об армии. Защита уверена, что ее оговорили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше