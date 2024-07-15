Саудовская Аравия пригрозила G7 из-за конфискации российских активов. На кону миллиарды евро

Саудиты пригрозили G7 продажей долговых бумаг из-за конфискации активов РФ

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза (ЕС). По данным источников, представители арабского государства дали «четкий сигнал» Западу о необходимости соблюдать нормы международного права. Однако в Министерстве финансов страны не поддерживают такие ответные меры.

Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы Министерство финансов Саудовской Аравии

Намек саудитов сдерживает страны Запада

Ранее стало известно, что Эр-Рияд пригрозил продать бонды G7 в случае конфискации замороженных активов РФ. Защищая их, представитель Эр-Рияда выразил несогласие с самой идеей направить эти средства на помощь Украине и отдельно намекнул на судьбу французских ценных бумаг. Позднее власти Саудовской Аравии опровергли слухи об ультиматуме и заявили, что не угрожали «Семерке» из-за плана изъять активы России.

Однако источники Bloomberg называют именно намеки саудитов одной из причин, по которой страны G7 до сих пор не решились на конфискацию активов РФ. По словам двух собеседников агентства, формулировки Эр-Рияда можно было посчитать завуалированной угрозой.

Общие вложения стран Персидского залива в евро и ценные бумаги Евросоюза составляют около 15,1 миллиарда евро. При этом резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) оцениваются в 69 миллиардов евро, из которых 51 номинированы в валюте, а оставшиеся 18 — в золоте.

Как отмечается в материале, активы Эр-Рияда в европейской валюте и французском госдолге составляют несколько десятков миллиардов евро, но все же они не настолько велики, чтобы серьезно повлиять на ситуацию. Однако европейские власти могут опасаться, что примеру Саудовской Аравии последуют другие владельцы бондов. Также собеседники агентства не смогли назвать причину, по которой королевство решило вступиться за российские активы. Одна из версий — Саудовская Аравия не хотела допустить прецедента, опасаясь за собственные вложения.

Фото: Sui Xiankai / XinHua / Globallookpress.com

Обвал рынка возможен при определенных условиях

По мнению директора по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, чтобы действительно вызвать обвал рынка, к Эр-Рияду должны присоединиться Пекин и Токио. Несмотря на то, что в одиночку саудиты не навредят экономике еврозоны, они могут запустить цепную реакцию. Таким образом серьезная распродажа госдолга ЕС усугубит слабые экономические показатели еврозоны, считает экономист. Партнер Capital Lab Евгений Шатов добавил, что иностранным инвесторам принадлежит примерно 50 процентов госдолга Франции, 28 — Италии, 40 — Испании и 45 — Германии.

«Большая семерка» до сих пор не договорилась о возможной конфискации замороженных активов российского Центробанка — только об использовании доходов от их размещения для помощи Украине. При этом выбранная схема позволяет передать Киеву значительный объем средств сразу, она предусматривает выдачу кредита, выплачиваться который будет из доходов.

В Белом доме также признались, что на данный момент единое мнение в «Группе семи» по вопросу изъятия замороженных активов отсутствует.

Прямо сейчас в G7 нет абсолютно никакого консенсуса, что делать с основной суммой Майкл Карпентер директор по европейским делам Совета национальной безопасности США

Директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер призвал продолжать коллективную дискуссию по данному вопросу, подчеркнув, что лишь это позволит добиться желаемого результата.

В России назвали предупреждение саудитов борьбой с произволом G7

В России отреагировали на предупреждения саудитов странам Запада. Как заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, Саудовская Аравия выступила против глобального произвола «Большой семерки» в отношении активов России.

Заявление Эр-Рияда о готовности избавиться от всех ценных бумаг из стран ЕС сенатор назвал серьезной угрозой. По его мнению, такое решение Саудовской Аравии может вызвать «эффект домино» со стороны других государств незападного мира.

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При этом директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Тимофеев допустил, что российские активы на 300 миллиардов долларов, замороженные Западом, вероятно, не будут когда-либо возвращены. «Вряд ли кто-то ожидает, что Запад вернет России деньги в каком-то обозримом будущем. В общем, можно честно сказать, что эти деньги для нас надолго потерянные, если не навсегда», — указал чиновник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными. Он указал, что заморозившие российские резервы страны Запада сейчас «думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить».