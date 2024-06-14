Путин высказался о попытках изъять российские активы

Путин о попытках изъять российские активы: воровство не останется безнаказанным

Попытки изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными, заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Глава государства указал, что заморозившие российские резервы страны Запада сейчас «думают над тем, как подвести хоть какую-то юридическую базу, чтобы их окончательно присвоить». «Несмотря на все крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством», — высказался он о таких действиях.

Еврокомиссия в конце мая опубликовала документ по изъятию и использованию доходов от замороженных российских суверенных активов, согласно которому страны ЕС начнут отправлять 90 процентов этих средств в бюджет объединения, откуда они пойдут на военную помощь Киеву и программу по восстановлению Украины. В материалах отдельно указали, что снятие санкций с России не станет поводом для возврата изъятого.

Намерение заполучить сами блокированные средства Запад сейчас официально не декларирует, однако на этот счет поступают противоречивые заявления. Так, Reuters сообщило в четверг со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга, что активы РФ могут быть конфискованы в будущем. Отмечалось, что страны G7 договорились о выделении Киеву кредита на 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.