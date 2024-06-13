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19:01, 13 июня 2024Экономика

В США допустили конфискацию российских активов

Представитель администрации США допустил конфискацию российских активов

Фото: Loren Elliott / Reuters

Страны «Большой семерки» сохраняют заблокированные российские активы в неприкосновенности и использовать будут только прибыли от них. Об этом в рамках саммита G7 в Италии заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, его цитирует Reuters.

При этом чиновник допустил, что активы РФ могут быть конфискованы в будущем. По его словам, у Запада есть полная свобода действий для таких мер, если на это будет политическая воля.

Представитель администрации США подтвердил, что страны объединения договорились о выделении Киеву кредита на 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов. Он рассказал, что эти деньги могут быть использованы для нужд в военной, бюджетной и гуманитарной сферах и восстановления страны.

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Ранее стало известно, что представители стран-участниц G7 хотят привлечь Всемирный банк к схеме с предоставлением кредита Украине под залог доходов от замороженных в западных государствах активов России. Банк должен будет сыграть «определенную роль» в выделении доли США в общей сумме стран объединения.

Agence France-Presse сообщило о достижении принципиальной договоренности стран G7 предоставить Украине новый пакет финансовой помощи на общую сумму 50 миллиардов долларов. При этом большая часть кредита будет предоставлена Киеву со стороны США.

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