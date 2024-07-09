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21:36, 9 июля 2024Экономика

В Саудовской Аравии уточнили информацию о защите российских активов

Минфин: Саудовская Аравия не угрожала G7 из-за плана изъять активы России

Фото: Hamad I Mohammed/Reuters

Саудовская Аравия не угрожала G7 из-за плана изъять активы России, сообщает Bloomberg со ссылкой на Минфин королевства.

«Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы», — поведали в министерстве.

Ранее 9 июля Bloomberg написало, что Саудовская Аравия пригрозила G7 ответить на конфискацию активов Москвы. По данным агентства, угрозы прозвучали в частном порядке, отдельное внимание было уделено судьбе французских ценных бумаг.

Как отмечается в материале, активы Эр-Рияда в европейской валюте и французском госдолге составляют несколько десятков миллиардов евро, но все же они не настолько велики, чтобы серьезно повлиять на ситуацию. Однако европейские чиновники могли опасаться, что примеру Саудовской Аравии могут последовать другие владельцы бумаг.

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      Марина Совина
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