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20:33, 9 июля 2024Экономика

Саудовскую Аравию назвали защитником российских активов

Bloomberg: Саудовская Аравия пригрозила G7 ответить на конфискацию активов РФ

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Одной из причин, по которой страны G7 пока не решились на конфискацию замороженных российских активов, стали намеки Саудовской Аравии, которая в частном порядке пригрозила ответить на такие действия продажей европейских долговых обязательств. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Защищая российские активы, представитель Эр-Рияда выразил несогласие с самой идеей пустить их на помощь Украине и отдельно намекнул на судьбу французских ценных бумаг. По словам двух собеседников агентства, формулировки можно было посчитать завуалированной угрозой.

МИД Саудовской Аравии опроверг эту информацию, подчеркнув, что все вопросы с G7 и другими странами решаются на основе взаимного уважения. Впрочем, неназванный чиновник ведомства предположил, что за угрозу могли принять описание последствий конфискации.

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Как отмечается в материале, активы Эр-Рияда в европейской валюте и французском госдолге составляют несколько десятков миллиардов евро, но все же они не настолько велики, чтобы серьезно повлиять на ситуацию. Однако европейские чиновники могли опасаться, что примеру Саудовской Аравии могут последовать другие владельцы бумаг.

Также источник агентства не смог сказать причину, которая побудила королевство вступиться за российские активы. Возможно, это была солидарность с Москвой, но не исключено, что Саудовская Аравия не хотела допустить прецедента, опасаясь за собственные вложения.

Еще два опрошенных эксперта поставили под сомнение убедительность угрозы, потому что после заморозки российских активов, что также было беспрецедентным шагом, снижения роли валют G7 и падения их долговых обязательств не произошло. Основной проблемой остается отсутствие альтернатив, и Саудовской Аравии не на что менять доллары и евро.

По состоянию на середину 2024 года «Большая семерка» договорилась только об использовании доходов от заблокированных российских активов для помощи Украине. При этом выбранная схема позволяет передать Киеву значительный объем средств сразу, она предусматривает выдачу кредита, выплачиваться который будет из доходов. Вместе с тем в Минфине не ожидают, что российские активы разморозят в обозримом будущем.

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      Платон Щукин
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