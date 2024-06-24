США обозначили сроки использования Украиной доходов от активов России

Помощник госсекретаря США О'Брайен: Украине хватит $50-60 млрд до 2025 года

Доходов от заблокированных на Западе российских активов Украине должно хватить до 2025 года, чтобы иметь возможность продолжать боевые действия на своей территории. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает РИА Новости.

По его словам, страны G7 согласились сформировать ресурсы для предоставления кредита Киеву, и вскоре это решение оформят официально. Погашать заем будут из доходов от российских средств, которые были заморожены в 2022 году.

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб рассказала, что страны Евросоюза достигли окончательной договоренности по использованию российских средств. В свою очередь министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти пояснил, что Евросоюз передаст значительную часть кредита Украине, его квота составит от 50 до 60 процентов.

По состоянию на 31 декабря 2023 года ООН оценивало сумму, необходимую для восстановления Украины от последствий боевых действий, в 486 миллиардов долларов, что превышает объем всех заблокированных российских активов. С того момента власти Киева сообщали о значительном повреждении систем тепловой гидрогенерации электроэнергии в результате ударов беспилотников и ракет.

Страны «Большой семерки» указывают, что российские средства останутся замороженными до тех пор, пока Москва не компенсирует Киеву все потери.