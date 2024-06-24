Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:29, 24 июня 2024Экономика

США обозначили сроки использования Украиной доходов от активов России

Помощник госсекретаря США О'Брайен: Украине хватит $50-60 млрд до 2025 года
Джеймс О'Брайен

Джеймс О'Брайен. Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Доходов от заблокированных на Западе российских активов Украине должно хватить до 2025 года, чтобы иметь возможность продолжать боевые действия на своей территории. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, передает РИА Новости.

По его словам, страны G7 согласились сформировать ресурсы для предоставления кредита Киеву, и вскоре это решение оформят официально. Погашать заем будут из доходов от российских средств, которые были заморожены в 2022 году.

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб рассказала, что страны Евросоюза достигли окончательной договоренности по использованию российских средств. В свою очередь министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти пояснил, что Евросоюз передаст значительную часть кредита Украине, его квота составит от 50 до 60 процентов.

По состоянию на 31 декабря 2023 года ООН оценивало сумму, необходимую для восстановления Украины от последствий боевых действий, в 486 миллиардов долларов, что превышает объем всех заблокированных российских активов. С того момента власти Киева сообщали о значительном повреждении систем тепловой гидрогенерации электроэнергии в результате ударов беспилотников и ракет.

Страны «Большой семерки» указывают, что российские средства останутся замороженными до тех пор, пока Москва не компенсирует Киеву все потери.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Нурмагомедов прокомментировал информацию о связи террориста с его бойцовской школой

      Кэтти Перри испугала фанатов фигурой после похудения

      Члены террористического сообщества из Дагестана получили до 20 лет колонии

      На Украине работника ТЦК пытались задушить ремнем безопасности

      НАСА отменило выход астронавтов в космос

      В Твери зацвел редчайший цветок

      Глава российского телеканала рассказал о популярном стереотипе о русских в Европе

      Четверть опрошенных литовцев заявили об ожидании мировой войны

      Первый из отравившихся салатом россиян умер в больнице

      Женщин предупредили о требующих срочного обращения к врачу симптомах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше