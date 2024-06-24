Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:47, 24 июня 2024Экономика

В Европе заявили об окончательной договоренности по доходам от активов России

МИД Бельгии: страны ЕС окончательно договорились по доходам от активов РФ

Фото: Lukasz Radziejewski / Unsplash

Страны Евросоюза (ЕС) достигли окончательной договоренности по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, ее цитирует РИА Новости.

«Соглашение достигнуто. Мы смогли обезопасить эту процедуру достаточными гарантиями, чтобы освободить прибыль от активов», — заявила чиновник по прибытии на заседание Совета ЕС.

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти пояснил, что Евросоюз будет финансировать значительную часть кредита в 50 миллиардов долларов Украине под гарантии прибыли от замороженных российских активов. Квота Евросоюза может составить от 50 до 60 процентов. Остальное, соответственно, будет распределено между США, Японией, Канадой и Великобританией.

Материалы по теме:
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией. Как россиянам теперь открывать счета за границей?
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией.Как россиянам теперь открывать счета за границей?
26 февраля 2024
Западный бизнес передумал уходить из России. Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
Западный бизнес передумал уходить из России.Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
21 июня 2024

Несколькими днями ранее, 21 июня, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем предупредил о непредсказуемых последствиях изъятия активов России и призвал разделить риски кредитования Киева. «Распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», — поведал министр.

По словам верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозепа Борреля, первый транш прибыли от российских активов Украине составит 1,4 миллиарда евро. По данным Politico, Украина получит средства через Германию, Данию и Чехию. Страны совершат закупки, необходимые Киеву.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Более 15 полицейских погибли от рук террористов в Дагестане. Еще 37 силовиков ранены

      Стало известно о тяжелом состоянии Заворотнюк на съемках «Моей прекрасной няни»

      Россиянам раскрыли способ снизить ставку по кредиту

      Священника в Дербенте убили на глазах жены. Он был известен всему городу, а его зять пережил атаку на храм в Чечне

      Раскрыты детали расследования дела о нападении в Дагестане

      МВД Азербайджана сообщило о стрельбе в Баку

      Беременная жена Бибера прошлась по улице в прозрачном комбинезоне

      В Севастополе пляжи оставили в оцеплении после ракетной атаки ВСУ

      СК установил личности напавших на синагоги и церкви в Дагестане боевиков

      ФСБ сообщила об уничтожении почти 100 беспилотников ВСУ в ДНР за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше