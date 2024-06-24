В Европе заявили об окончательной договоренности по доходам от активов России

МИД Бельгии: страны ЕС окончательно договорились по доходам от активов РФ

Страны Евросоюза (ЕС) достигли окончательной договоренности по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, ее цитирует РИА Новости.

«Соглашение достигнуто. Мы смогли обезопасить эту процедуру достаточными гарантиями, чтобы освободить прибыль от активов», — заявила чиновник по прибытии на заседание Совета ЕС.

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти пояснил, что Евросоюз будет финансировать значительную часть кредита в 50 миллиардов долларов Украине под гарантии прибыли от замороженных российских активов. Квота Евросоюза может составить от 50 до 60 процентов. Остальное, соответственно, будет распределено между США, Японией, Канадой и Великобританией.

Несколькими днями ранее, 21 июня, министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем предупредил о непредсказуемых последствиях изъятия активов России и призвал разделить риски кредитования Киева. «Распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», — поведал министр.

По словам верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозепа Борреля, первый транш прибыли от российских активов Украине составит 1,4 миллиарда евро. По данным Politico, Украина получит средства через Германию, Данию и Чехию. Страны совершат закупки, необходимые Киеву.