В Европе призвали разделить риски кредитования Киева

Минфин Бельгии предупредил о непредсказуемых последствиях изъятия активов РФ

В Европе предупредили о непредсказуемых последствиях изъятия российских активов. Разделить риски этого шага ради кредитования Киева призвал коллег министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, его цитирует РИА Новости.

Именно на территории Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС, расположен депозитарий Euroclear, в котором заблокирована большая часть российских средств.

«Для нашей страны принципиально важны две вещи — не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскости. Второе — это распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», — заявил чиновник.

По данным Agence France Presse (AFP), страны «Большой семерки» договорились предоставить Украине новый пакет финансовой помощи на сумму 50 миллиардов долларов. Выделить денежные средства планируют за счет замороженных активов России. При этом большая часть кредита будет предоставлена Украине со стороны США. Представители японской стороны при этом утверждают, что на встрече лидеров G7 в Италии ни одна страна не приняла решения по деталям предоставления займов.

Известно, что некоторые участники страны объединения настаивают на том, что расчет долей должен вестись на основе ВВП. В свою очередь, другие призывают привязать долю к объему замороженных активов, хранящихся на территории каждой из стран объединения. На этом фоне прийти к какому-либо компромиссу сторонам пока не удается.