В Японии заявили об отсутствии решений по займам Украине

МИД Японии: на встрече G7 ни одна страна не приняла решения по займам Украине

По итогам встречи лидеров «Большой Семерки» (G7) в Италии ни одна страна не приняла решения по деталям предоставления займов Украине. Об отсутствии результатов этом со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Японии сообщает Telegram-канал «Раньше всех».

Ранее Agence France-Presse заявило о достижении принципиальной договоренности стран G7 выделить Киеву новый пакет финансовой помощи суммарно на 50 миллиардов долларов. При этом большая часть кредита будет предоставлена со стороны США.

Представители G7 хотят привлечь к схеме с предоставлением кредита Украине под залог доходов от замороженных в западных государствах активов России Всемирный банк. При этом стороны еще не пришли к окончательному решению по поводу методов расчета конкретных долей государств — в зависимости от их ВВП или объема заблокированных активов. Однако участники G7 сошлись во мнении, что общий пакет финансовой помощи должен будет составить 50 миллиардов долларов.

Немецкое здание Spiegel со ссылкой на источники также сообщило, что страны Группы семи (G7) собирались объявить на саммите о предоставлении Украине 30 миллиардов евро финансовой помощи. Эти средства позиционировались как гранты и займы, которые не придется возвращать в полной мере, и которых Украине должно хватить до конца года (журналисты полагают, что за это время боевые действия закончатся). Так, около пяти миллиардов евро в месяц будет выделено на зарплаты государственным служащим и пенсии.