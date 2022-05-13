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Страны G7 собрались предоставить Украине 30 миллиардов евро

Spiegel: страны G7 хотят предоставить Украине 30 миллиардов евро финансовой помощи

Фото: Marcus Brandt / Reuters

Страны Группы семи (G7) собрались предоставить Украине 30 миллиардов евро финансовой помощи. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, решение будет принято на встрече министров финансов G7 на следующей неделе. Помощь будет предоставлена в виде займов и грантов, Киеву не придется возвращать все. По словам источников, выделенных средств Украине должно хватить до конца года. Так, около пяти миллиардов евро в месяц будет выделено на зарплаты государственным служащим и пенсии. Также, как сообщает Spiegel, сумма в 30 миллиардов евро предполагает, что боевые действия закончатся в течение года.

Руководящую роль в решении вопроса о предоставлении помощи Украине играет министр финансов Германии Кристиан Линднер, поскольку именно ФРГ в этому году председательствует в «Большой семерке».

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Ранее лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Государства выразили готовность «продолжать борьбу» ради народа Украины, Европы и мирового сообщества.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский попросил у лидеров «Большой семерки» помощи в восстановлении экономики страны. Страны Группы семи, в свою очередь, отметили, что выделили и обещали дополнительную поддержку свыше 24 миллиардов долларов на 2022 год.

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Алина Гончарова
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