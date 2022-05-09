Страны Группы семи заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине

Лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине. Об этом говорится в тексте совместного заявления по итогам виртуального саммита 8 мая, которое опубликовал Белый дом.

Группа семи и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента [России Владимира] Путина в его войне против Украины Заявление стран Группы семи

В коммюнике отмечается, что таким образом государства Группы семи отдают дань памяти «всем, кто сражался за свободу во Второй мировой войне». Страны выразили готовность «продолжать борьбу» ради народа Украины, Европы и мирового сообщества.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление стран «большой семерки» о намерении «не допустить победы» России на Украине. Он подчеркнул, что его можно расценивать как признание успехов спецоперации. Политик указал, что Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на восток. По этой причине инициативы Москвы о гарантиях безопасности остались без ответа.

Меры G7 против России

Лидеры Группы семи заявили о намерении постепенно избавиться от зависимости от российских энергоресурсов и планируют добавиться этого упорядоченным образом. В первую очередь речь идет о поэтапном свертывании импорта или введения запрета на закупку нефти из России.

Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно, упорядоченно и таким образом, чтобы предоставить миру время для обеспечения альтернативных поставок Заявление стран Группы семи

Страны G7 также заявили, что будут совместно с партнерами работать над обеспечением стабильных поставок энергии и установления доступных цен для потребителей. «Большая семерка» собирается сократить зависимость от ископаемого топлива, в том числе путем перехода на чистую энергетику.

Лидеры Группы семи призвали частные компании «не обеспечивать средствами» Россию. Также государства будут принимать дальнейшие меры против банковского сектора и ключевых сфер экономики.

Мы примем меры, чтобы запретить или иным образом предотвратить предоставление ключевых услуг, от которых зависит Россия. Это усилит изоляцию России во всех секторах ее экономики Заявление стран Группы семи

Кроме того, G7 планирует усилить санкционное давление в соответствии с имеющимися на национальных уровнях полномочиями, в том числе путем введения ограничений против российских «финансовых элит и членов их семей».

Ранее стало известно, что власти США установили крайний срок для своих аудиторских и консалтинговых компаний в вопросе оказания услуг российским клиентам. Все сделки и контракты должны быть завершены до 7 июля в области консалтинга и до 20 августа в области аудита. До этого времени будут действовать специальные генеральные лицензии американского Минфина.

Запрет на оказание аудиторских и консалтинговых услуг вошел в очередной пакет санкций, презентованный Белым домом 8 мая. Помимо этого, новые ограничения касаются поставок в Россию промышленной продукции и сотрудничества с российскими государственными телеканалами.

Финансовая помощь G7 Украине

Лидеры Группы семи провели виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они выразили готовность продолжать поддержку Киеву и выступили за суверенитет, территориальную целостность и демократическое будущее государства.

В коммюнике отмечается, что Украина вступила с дискуссии с международными партнерами о безопасности и послевоенном мирном урегулировании. Главы государств G7 заверили украинского лидера, что готовы взять на себя новые обязательства, в том числе в области обороны, экономической и энергетической безопасности.

С этой целью мы будем следовать нынешнему курсу оказания военной и оборонной помощи украинским вооруженным силам, продолжим поддерживать Украину в защите ее сетей от инцидентов в киберсфере и расширять наше сотрудничество, в том числе в области информационной безопасности Заявление стран Группы семи

«Большая семерка» также расширит краткосрочную финансовую помощь Киеву. Страны предоставили и пообещали выделить 24 миллиарда долларов в течение 2022 года и далее. Краткосрочная поддержка будет направлена на то, чтобы закрыть бреши в финансировании и обеспечении базовых услуг гражданам страны. Также совместно с украинскими властями и международными финансовыми институтами рассматривается содействие в долгосрочном восстановлении и реконструкции.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у лидеров стран «Большой семерки» помощи в восстановлении экономики страны в сфере оборонных возможностей и гарантировании экономической и энергетической безопасности.

