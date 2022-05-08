США установили крайний срок для оказания услуг российским клиентам

США установили крайний срок для оказания консалтинговых и аудиторских услуг в России

Власти США установили крайний срок для своих аудиторских и консалтинговых компаний в вопросе оказания услуг российским клиентам, сообщает ТАСС.

Все сделки и контракты должны быть завершены до 7 июля в области консалтинга и до 20 августа в области аудита. До этого времени будут действовать специальные генеральные лицензии американского Минфина.

До указанных сроков разрешаются «все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для экспорта, реэкспорта, продажи или поставок, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, услуг по оценке кредитоспособности, аудиту, а также бухгалтерскому учету, доверительному управлению, созданию компаний, консультированию по вопросам управления» любому лицу, находящемуся в России.

Запрет на оказание аудиторских и консалтинговых услуг вошел в очередной пакет санкций, презентованный Белым домом 8 мая. Помимо этого, новые ограничения касаются поставок в Россию промышленной продукции и сотрудничества с российскими государственными телеканалами.