Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США установили крайний срок для оказания услуг российским клиентам

США установили крайний срок для оказания консалтинговых и аудиторских услуг в России

Фото: Ioana Han / Unsplash

Власти США установили крайний срок для своих аудиторских и консалтинговых компаний в вопросе оказания услуг российским клиентам, сообщает ТАСС.

Все сделки и контракты должны быть завершены до 7 июля в области консалтинга и до 20 августа в области аудита. До этого времени будут действовать специальные генеральные лицензии американского Минфина.

До указанных сроков разрешаются «все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для экспорта, реэкспорта, продажи или поставок, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, услуг по оценке кредитоспособности, аудиту, а также бухгалтерскому учету, доверительному управлению, созданию компаний, консультированию по вопросам управления» любому лицу, находящемуся в России.

Запрет на оказание аудиторских и консалтинговых услуг вошел в очередной пакет санкций, презентованный Белым домом 8 мая. Помимо этого, новые ограничения касаются поставок в Россию промышленной продукции и сотрудничества с российскими государственными телеканалами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении оружия из США и Европы на Украине
В Донбассе нашли квартиру с оружием НАТО
Российские мобильные операторы зайдут в Херсонскую область
Володин заявили о разрушенных Россией планах Запада о расширении на НАТО восток
Елисейский дворец рассказал об отсутствии у Макрона планов посетить Киев
«Локомотив» вырвал победу у «Рубина» в матче РПЛ
В G7 обязались постепенно отказаться от энергоресурсов из России
США установили крайний срок для оказания услуг российским клиентам
Сборная России по хоккею выиграла международный турнир в Санкт-Петербурге
В Южной Осетии начался подсчет голосов на президентских выборах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.