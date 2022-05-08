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США ввели санкции против российских телеканалов

США ввели санкции на поставки оборудования против Первого канала, «России-1» и НТВ

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

США приняли решение о введении санкций против ряда российских телеканалов — Первого канала, «России-1» и НТВ. Об этом сообщил представитель администрации страны высокого ранга, передает ТАСС.

Отмечается, что запрет коснется предоставления организациям оборудования — видеокамер, микрофонов, звукового оборудования, осветительного и серверного, программного обеспечения, а также возможности американских компаний размещать там рекламу.

«Они (телеканалы — прим. «Ленты.ру») также являются одними из самых популярных в России, именно через них большинство людей в России узнают новости по телевизору», — указал представитель исполнительной власти США и добавил, что идея ограничительных мер заключается в том, чтобы сделать работу каналов трудной и невыгодной.

4 мая сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции против государственной вещательной компании ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине. Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, приняты в отношении военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, а также председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.

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Варвара Кошечкина
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