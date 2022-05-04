Великобритания ввела санкции против ВГТРК и российских журналистов

Великобритания ввела санкции против ВГТРК и журналистов за освещение событий на Украине

Власти Великобритании ввели санкции против государственной вещательной компании ВГТРК и отдельных журналистов из России за освещение событий на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства.

В санкционный список Великобритания включила ВГТРК и информагентство Инфорос за освещение спецоперации России на Украине.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, по аналогичной причине также были приняты в отношении военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, а также председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина.

Ранее 31 марта стало известно, что ограничения Великобритании были введены против МИА «Россия сегодня», телеканала RT и его генерального директора Алексея Николова, руководителя агентства Sputnik Антона Анисимова и ведущего ВГТРК Сергея Брилева, а также главы «Газпром-медиа» Александра Жарова.

До этого сообщалось, что Британия ввела санкции против ведущей программы «60 минут» на канале «Россия-1» Ольги Скабеевой, ведущего шоу «Международная пилорама» на НТВ Тиграна Кеосаяна и журналиста Антона Красовского. Помимо этого, в список включили гендиректора Первого канала Константина Эрнста, главреда радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна, тележурналиста Аркадия Мамонтова и писателя Захара Прилепина.