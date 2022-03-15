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Великобритания ввела санкции против российских журналистов

Великобритания ввела санкции против известных в России телеведущих Скабеевой и Кеосаяна
Ольга Скабеева

Ольга Скабеева. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Великобритании ввели санкции против известных российских телеведущих и журналистов. Как сообщает ТАСС, в список попали, в частности, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева, ведущий шоу «Международная пилорама» на НТВ Тигран Кеосаян, публицист и журналист Антон Красовский.

Помимо того, ограничения были введены в отношении главного редактора радиостанции «Говорит Москва» и ведущего Романа Бабаяна, тележурналиста и автора документальных передач Аркадия Мамонтова, писателя Захара Прилепина. В санкционном перечне Великобритании также оказался генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

14 марта стало известно, что Госбюро расследований (ГБР) Украины начало инициировать объявление российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева в международный розыск. В ГБР заявили, что он призывал к территориальным изменениям на Украине, в том числе «путем военных действий и разрушения военной инфраструктуры и мирных жителей». Перед этим суд на Украине по той же причине заочно арестовал исполняющую обязанности директора телеканала ТНТ Тину Канделаки.

11 марта сообщалось, что на Украине заочно арестовали главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Уточнялось, что журналистка стала фигуранткой уголовного дела из-за высказываний о Донбассе.

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Маргарита Щигарева
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