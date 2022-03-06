На Украине заочно арестовали телеведущую Тину Канделаки

Суд на Украине заочно арестовал российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки. Об этом сообщила украинский Генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает ТАСС в воскресенье, 6 марта.

Венедиктова пояснила, что Канделаки подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В настоящее время готовятся документы для объявления Канделаки в международный розыск, добавила Венедиктова.

Ранее Канделаки оценила реакцию мировой прессы на признание ДНР и ЛНР как истерику и безразличие.

Ранее на Украине по той же статье заочно арестовали режиссера Никиту Михалкова и певца Олега Газманова.