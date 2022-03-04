На Украине заочно арестовали режиссера Никиту Михалкова

Суд на Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.

Отмечается, что режиссер был арестован по подозрению в посягательстве на территориальную целостность. Венедиктова заявила, что суд разрешил прокурорам Украины задержать Михалкова с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому. Она также добавила, что российского режиссера могут задержать при «пересечении границы практически любого цивилизованного государства».

Ранее в феврале 2022 года стало известно о том, что Эмир Кустурица принял приглашение от министра обороны России Сергея Шойгу возглавить Центральный театр российской армии. Позже кинематографист рассказал, что репертуар театра будет изменен, а к репетициям он приступит до конца 2022 года.