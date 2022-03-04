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На Украине заочно арестовали режиссера Никиту Михалкова

Генпрокурор Украины Венедиктова заявила о заочном аресте режиссера Никиты Михалкова
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд на Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.

Отмечается, что режиссер был арестован по подозрению в посягательстве на территориальную целостность. Венедиктова заявила, что суд разрешил прокурорам Украины задержать Михалкова с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому. Она также добавила, что российского режиссера могут задержать при «пересечении границы практически любого цивилизованного государства».

Ранее в феврале 2022 года стало известно о том, что Эмир Кустурица принял приглашение от министра обороны России Сергея Шойгу возглавить Центральный театр российской армии. Позже кинематографист рассказал, что репертуар театра будет изменен, а к репетициям он приступит до конца 2022 года.

Марина Совина
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