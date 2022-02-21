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Эмир Кустурица согласился стать режиссером Центрального театра российской армии

Эмир Кустурица принял предложение Шойгу занять пост режиссера Театра российской армии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сербский кинематографист Эмир Кустурица согласился стать главным режиссером Центрального театра российской армии. Об этом сообщает Sputnik.

Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу и согласился занять этот пост. Когда именно он планирует приступить к работе, не уточняется.

Пресс-секретарь Министерства обороны России Россияна Марковская заявила, что Шойгу провел встречу с режиссером и подчеркнул, что их связывают давние дружеские отношения. «Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра — большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли. Например, "Летят журавли", "Жизнь как чудо" и других», — процитировала Марковская режиссера.

Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер и музыкант. Среди наиболее известных его киноработ — «Папа в командировке», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Кустурица также является лидером рок-группы The No Smoking Orchestra.

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Марина Погосян
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