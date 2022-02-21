Эмир Кустурица согласился стать режиссером Центрального театра российской армии

Сербский кинематографист Эмир Кустурица согласился стать главным режиссером Центрального театра российской армии. Об этом сообщает Sputnik.

Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу и согласился занять этот пост. Когда именно он планирует приступить к работе, не уточняется.

Пресс-секретарь Министерства обороны России Россияна Марковская заявила, что Шойгу провел встречу с режиссером и подчеркнул, что их связывают давние дружеские отношения. «Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра — большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли. Например, "Летят журавли", "Жизнь как чудо" и других», — процитировала Марковская режиссера.

Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер и музыкант. Среди наиболее известных его киноработ — «Папа в командировке», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Кустурица также является лидером рок-группы The No Smoking Orchestra.