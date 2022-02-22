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Канделаки заявила об истерике мировой прессы после признания Россией ДНР и ЛНР

Канделаки оценила реакцию мировой прессы на признание ДНР и ЛНР как истерику и безразличие
Тина Канделаки

Тина Канделаки. Фото: @tina_kandelaki

Телеведущая, исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ Тина Канделаки прокомментировала реакцию мировой прессы на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Публикации зарубежных СМИ она оценила в своем Telegram-канале.

«Если обобщить заголовки мировой прессы, ее реакцию [на признание Россией ДНР и ЛНР] можно назвать чем-то средним между контролируемой истерикой и безразличием», — заявила Канделаки.

Ведущая перечислила заголовки некоторых популярных изданий, посвященные признанию Россией республик Донбасса. В список попали, в частности, следующие материалы: «Смятение и осуждение в то время, как Запад разбирается с санкциями» (The Guardian, Великобритания); «После нескольких месяцев дипломатической напряженности Владимир Путин решил перейти в наступление» (Le Monde, Франция); «Война, разрушение и смерть. Совбез ООН бьет по российской эскалации на Украине. Послы собрались на внеочередную сессию, чтобы осудить Россию, но та ответила обвинениями в адрес США и Запада в начинении Украины оружием» (Politico, США).

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По словам Канделаки, самые авторитетные издания Испании и Италии никаких оценок происходящему не дали. Она также добавила, что спорить с зарубежной прессой и приводить контраргументы бессмысленно.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. По словам политика, решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-м и 2015-м годах». Глава государства также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Решение Путина последовало за обострением конфликта в Донбассе. Республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В связи с этим в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация населения в Россию.

Олег Давыдов
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