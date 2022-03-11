Суд на Украине заочно арестовал Маргариту Симоньян

Украинский суд разрешил арестовать и доставить в суд главреда RT Маргариту Симоньян

На Украине заочно арестовали главного редактора российского телеканала RT Маргариту Симоньян. Соответствующее решение принял суд после того, как Генеральная прокуратура страны предъявила обвинение журналистке. Об этом сообщает в пятницу, 11 марта, ТАСС со ссылкой на генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.

«Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения», — сообщила Венедиктова.

Она также добавила, что украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления главреда RT в международный розыск. Известно, что Симоньян предъявлено обвинение по статье 110 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).