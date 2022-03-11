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Суд на Украине заочно арестовал Маргариту Симоньян

Украинский суд разрешил арестовать и доставить в суд главреда RT Маргариту Симоньян

Фото: RT / РИА Новости

На Украине заочно арестовали главного редактора российского телеканала RT Маргариту Симоньян. Соответствующее решение принял суд после того, как Генеральная прокуратура страны предъявила обвинение журналистке. Об этом сообщает в пятницу, 11 марта, ТАСС со ссылкой на генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.

«Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения», — сообщила Венедиктова.

Она также добавила, что украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления главреда RT в международный розыск. Известно, что Симоньян предъявлено обвинение по статье 110 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Дарья Кучерявых
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