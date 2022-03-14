Владимира Соловьева объявили на Украине в международный розыск

ГБР Украины начало инициировать объявление журналиста Владимира Соловьева в розыск

Госбюро расследований (ГБР) Украины начало инициировать объявление российского журналиста, телеведущего Владимира Соловьева в международный розыск. Ранее ему было объявлено о подозрении в «публичных призывах изменить госграницу Украины». Об этом в понедельник, 14 марта, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Facebook.

Соловьев был объявлен в розыск по инициативе ГБР. «Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который скоро будет направлен иностранным коллегам», —

говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что телеведущий призывал к территориальным изменениям на Украине, в том числе «путем военных действий и разрушения военной инфраструктуры и мирных жителей».

Ранее по той же причине суд на Украине заочно арестовал российскую телеведущую и медиаменеджера Тину Канделаки. Аналогичную меру применили к главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Журналистка стала фигуранткой уголовного дела из-за высказываний о Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. По его словам, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).