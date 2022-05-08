США ввели новые санкции против экспорта в Россию

США ввели санкции в отношении экспорта промышленных товаров в Россию

США ввели новые санкции в отношении России, затронувшие в том числе экспорт ряда товаров в страну, сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг представителя Белого дома.

Ограничения коснутся поставок в Россию промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. «Мы также расширяем наши экспортные ограничения и санкции, которые напрямую наносят ущерб военным усилиям России, в том числе [вводим] ограничения, касающиеся двигателей промышленного назначения и бульдозеров», — отметил представитель администрации США.

Также он рассказал о схожих ограничениях, вводимых Евросоюзом. Они коснутся в том числе экспорта в Россию химической продукции: «Эти новые меры [экспортного] контроля еще больше ограничат доступ России к компонентам, которые необходимы ей для пополнения и восполнения своих военных возможностей».

Кроме того, Вашингтон введет санкции в отношении 2,6 тысячи граждан России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами своих стран. По словам представителя Белого дома, в вопросе отмены санкций США будут исходить из возможных договоренностей Москвы и Киева.

