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Зеленский попросил у стран G7 помощи в восстановлении экономики Украины

Президент Зеленский заявил, что Украина ждет от стран G7 помощи в восстановлении экономики
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у лидеров стран «Большой семерки» помощи в восстановлении экономики страны и отметил, что Киев ждет от организации подобных шагов. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на заявление государств G7 по итогам видеоконференции.

Украинский лидер указал, что конечной целью является полный вывод всех российских вооруженных сил и оборудования с территории страны, а также гарантирование ее способности защитить себя в будущем, отмечается в коммюнике.

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«В этой связи Украина подчеркнула, что она полагается на своих международных партнеров, особенно на членов G7, в обеспечении необходимой поддержки в сфере оборонных возможностей, а также с прицелом на обеспечение быстрого и эффективного восстановления экономики Украины и гарантирования ее экономической и энергетической безопасности», — говорится в заявлении.

Страны «Большой семерки», в свою очередь, отметили, что выделили и обещали дополнительную поддержку свыше 24 миллиардов долларов на 2022 года. В ближайшие недели G7 планирует увеличить коллективную помощь, чтобы оказать содействие Украине в закрытии финансовых пробелов и обеспечении базовых услуг народу.

Ранее главы государств «Большой семерки» провели виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой выразили готовность продолжать оказывать стране необходимую поддержку. Они пояснили, что будут дальше следовать нынешнему курсу, помогая Украине поставками вооружений, обеспечивая защиту ее сетей от хакерских атак и расширяя сотрудничество со страной.

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Марина Совина
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