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Лидеры «Большой семерки» заявили о готовности поддерживать Украину

Лидеры стран G7 выразили готовность продолжать оказывать Украине поддержку

Фото: Pixabay

Лидеры государств «Большой семерки» (G7) провели виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой выразили готовность продолжать оказывать стране необходимую поддержку, сообщает ТАСС.

«Для нас было честью, что к нам присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Мы заверили его в нашей полной солидарности и поддержке обороны Украины. Сегодня мы, G7, заверили президента Зеленского в нашей неизменной готовности брать на себя новые обязательства, чтобы помочь обеспечивать свободное и демократическое будущее Украины таким образом, чтобы она могла защищаться сейчас и отражать будущие акты агрессии», — заявили лидеры Группы семи.

Они пояснили, что будут дальше следовать нынешнему курсу, помогая Украине поставками вооружений, обеспечивая защиту ее сетей от хакерских атак и расширяя сотрудничество со страной. Также они добавили, что хотят улучшить экономическую и энергетическую безопасность государства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на восток. По этой причине инициативы Москвы о гарантиях безопасности остались без ответа, считает он.

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Марина Совина
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