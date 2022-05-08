Володин заявили о разрушенных Россией планах Запада о расширении на НАТО восток

Спикер ГД Володин заявил, что Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на восток

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия разрушила планы Запада по расширению НАТО на восток. По этой причине инициативы Москвы о гарантиях безопасности остались без ответа, написал политик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что заявление стран «большой семерки» о намерении «не допустить победы» России на Украине, которое ранее распространили лидеры G7, можно расценивать как признание успехов спецоперации.

«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи специальной военной операции российских вооружённых сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении "не допустить победы" России на Украине», — подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее Володин заявил, что Россия не может быть в безопасности без решения о внеблоковом и безъядерном статусе Украины и назвал это основным условием для обеспечения мира и развития страны. Политик подчеркнул, что российская спецоперация направлена на защиту граждан Российской Федерации как на территории государства, так и проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).